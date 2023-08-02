Koç Üniversitesi Hastanesi işçileri eylemde: 'Asgari ücret veriyorlar, ‘VIP hizmet’ bekliyorlar'

Koç Üniversitesi Hastanesi'nin taşeron işçileri vardiya değişim saatlerinde zam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yapıyor.

Koç Üniversitesi Hastanesi işçileri eylemde: 'Asgari ücret veriyorlar, ‘VIP hizmet’ bekliyorlar'

Koç Üniversitesi Hastanesi’nin taşeron işçileri eylemdi:

Zam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle vardiya değişim saatlerinde eylem yapan işçilerin eylemi dün başladı.

"İŞÇİLER BURADA YÖNETİM NEREDE?"

Bugün de devam eden eylemde, temizlik ve portör (hasta bakım) işçilerinin eylemine bazı hekimler de destek olurken; bugünkü eyleme İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ertuğrul Oruç, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Erdoğan Demir ve HDP MYK üyesi Musa Piroğlu da katıldı.

Eylem boyunca sıklıkla “İşçiler burada, yönetim nerede?” sloganları atıldı.

İşçiler ayrıca tepkilerini "Asgari ücret veriyorlar, ‘VIP hizmet’ bekliyorlar" dile getiriyor.

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