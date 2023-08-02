Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştı: 14 milyon emekli açlık sınırının altında; asıl beka sorunu budur

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği'ni (TÜMEMEKDER) ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’nun ziyarette çekilmiş fotoğrafları Twitter hesabından yayınlayarak yaptığı açıklama şöyle:

“Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret edip, emeklilerle bir araya geldik, sorunlarını dinledik. Maalesef 14 milyon emekli, açlık sınırının altında bir aylığa mahkûm ediliyor. Asıl beka sorunu budur.”