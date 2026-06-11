Akdeniz'de 4,2 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Akdeniz'de 4,2 Büyüklüğünde Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre, deprem yerin 11.18 kilometre derinliğinde ve saat 22.30'da oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akdeniz Deprem AFAD
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Kayseri'de Can Pazarı: Korkunç Kazada 3 Ölü, 5 Yaralı Kayseri'de Can Pazarı: Korkunç Kazada 3 Ölü, 5 Yaralı
Özgür Özel'den 'CHP'den Ayrılık' Mesajı: Kıyamet Senaryomuz Hazır 'Kıyamet Senaryomuz Hazır'
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Yönetim Resmen Düştü: 28 İstifa Sonrası 45 Günlük Kurultay Süreci Başladı 28 İstifa Sonrası 45 Günlük Kurultay Süreci Başladı
CHP'de Karşı Atak: Kılıçdaroğlu Cephesinden Peş Peşe Açıklamalar: 'Kurultay Toplanamaz' CHP'de Karşı Atak... Kılıçdaroğlu Cephesinden Peş Peşe Açıklamalar
CHP'de 'B Planı' Devrede: 'Özgür Özel ve Ekibinin Yeni Partiye Geçeceği Tarih Sızdı' İddiası 'Özgür Özel ve Ekibinin Yeni Partiye Geçeceği Tarih Sızdı' İddiası
İstifaların Ardından Kalan 28 Üye ile PM Toplantısı: 'Kurultaya Gidilmesi Hukuken Mümkün Değil' İstifaların Ardından Kalan 28 Üye ile PM Toplantısı
Ünlüler Operasyonunda Siyaset Uzantısı: Adnan Beker’in Oğluna Gözaltı! Adnan Beker’in Oğluna Gözaltı!