Akdeniz'de 4,2 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre, deprem yerin 11.18 kilometre derinliğinde ve saat 22.30'da oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2026
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-06-11
Saat:22:30:10 TSİ
Enlem:34.45444 N
Boylam:25.31028 E
Derinlik:11.18 km
Detay:https://t.co/HJRAj5Kk7I@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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