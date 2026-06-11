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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre, deprem yerin 11.18 kilometre derinliğinde ve saat 22.30'da oldu.

Kaynak: Haber Merkezi