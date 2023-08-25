Akbulut Tekstil satışa çıktı: 102 milyon lira isteniyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) FETÖ üyeliği gerekçesiyle kayyum olarak atandığı Akbulut Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ’nin iktisadi bütünlüğünü 102 milyon lira tahmini bedel üzerinden satışa çıkardı. İhale, 27 Eylül'de yapılacak. Akbulut Tekstil, Bank Asya’nın da yüzde 4,89 oranında ortağıydı.

2016 yılında çıkarılan 6758 sayılı yasaya göre TMSF kayyum olarak görevlendirilebiliyor. TMSF görevlendirildiği şirketleri zaman zaman satıyor, paraya çeviriyor. Yasanın 20. maddesine göre satış bedeli olarak tahsil edilen paralar Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılıyor.

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TMSF 620 şirkete kayyum olarak atanmıştı. Bu yıl TMSF’nin kayyum sıfatıyla yönettiği şirketlerin aktif tutarlarının 117,7 milyar lira, öz kaynaklarının toplamının da 53,7 milyar liraya ulaştığı bilgisi paylaşılmıştı.