AK Parti'nin 'Süreç' Raporu: Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sonra Meclis'e Gidecek

Meclis'teki "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nda rapor mesaisi sürüyor. DEM Parti ve MHP'nin ardından AK Parti ve CHP'nin de hazırladıkları raporları komisyona iletmesi bekleniyor. Raporu komisyona ilk sunan parti olan DEM, diğer partilerin de bu konudaki çalışmalarını bir an önce tamamlaması gerektiğini belirtiyor.

Habertürk'ün haberine göre, DEM Parti raporunda, barış yasası çıkarılması gerektiği belirtiliyor. Koşullu salıverme tarihi gelen hükümlülerle ilgili “iyi hal” değerlendirmelerinin objektif yürütülmesi isteniyor. Kayyım uygulamasının sona erdirilmesi, ana dilde eğitimin önünün açılması gerektiği belirtiliyor.

MHP'DEN ANA DİLDE EĞİTİME VETO

MHP de 120 sayfalık raporunu 11 Aralık'ta Meclis Başkanlığı'na verdi. Raporda anayasa'nın 66. maddesinde bir vatandaşlık tanımı yapılmadığı belirtildi. "Kürtlerin hakları' ya da 'Kürtlerin talepleri' şeklindeki bir kavramsallaştırma hukuken doğru değildir" denildi. "Ana dille eğitim kabul edilemez" değerlendirmesi yapıldı.

Terör örgütünün tasfiyesi ve örgüt üyelerinin yeniden topluma kazandırılması için 3 aşamalı özel bir düzenleme yapılması önerildi. Birinci aşama silahların tam olarak bırakılması, ikinci aşama örgüt mensuplarının adli mercileri teslim olması ve üçüncü aşama ise rehabilitasyon süreci olarak tanımlandı. MHP'nin raporunda infaz kanununda değişiklik yapılması gerektiği de bildirildi, umut hakkına da yer verildi.

AK PARTİ RAPORUNU CUMHURBAŞKANI'NA SUNACAK

AK Parti ise 10 başlık ve 65 sayfadan oluşan raporunu bu hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Son kez gözden geçirilecek rapor, hafta sonuna doğru Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

ADİL DÜZENLEME YAPILMASI TALEBİ

Edinilen bilgiye göre AK Parti'nin raporunda suça karışmamış olanlar, terör örgütü üyeleri, hem örgüt üyesi hem de suç işlemiş olanlar ve örgüt yöneticileri olarak kademelendirme yapılacak. Örgütün dağılmasının ardından ihtiyaçlar doğrultusunda hakkaniyetli ve adil bir düzenlemenin yapılması önerilecek.

