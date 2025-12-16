Yatırımcı Tetikte: Altında Yön Aşağı Döndü! Fiyatları Güne Düşüşle Başladı
Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başladı. Yatırımcılar, Fed’in para politikasına yön verecek ABD istihdam verilerine odaklanırken gram ve çeyrek altın başta olmak üzere güncel fiyatlar yakından izleniyor.
Altın piyasasında 16 Aralık 2025 Salı günü hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyenler, haftanın ikinci işlem gününde özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarını yakından izliyor.
Altın güne değer kaybıyla başlarken, küresel piyasalarda gözler ABD’den gelecek istihdam verilerine çevrildi. Bu verilerin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikalarına dair önemli sinyaller vermesi bekleniyor.
İç piyasada altın fiyatları, ons altındaki dalgalanma ve döviz kurundaki seyirle birlikte şekilleniyor.
İşte 16 Aralık 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları alış-satış tablosu:
Gram Altın
Alış: 5.888,16 TL
Satış: 5.888,95 TL
Ons Altın (Dolar)
Alış: 4.304,30
Satış: 4.305,71
Çeyrek Altın
Alış: 9.421,06 TL
Satış: 9.628,43 TL
Yarım Altın
Alış: 18.783,97 TL
Satış: 19.257,56 TL
Tam Altın
Alış: 37.988,00 TL
Satış: 38.559,00 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 37.684,20 TL
Satış: 38.395,89 TL
Ziynet Altını
Alış: 37.685,72 TL
Satış: 38.397,33 TL
Ata Altın
Alış: 39.351,39 TL
Satış: 40.343,81 TL
14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.243,26 TL
Satış: 4.353,86 TL
22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 5.365,79 TL
Satış: 5.612,57 TL
Gremse Altın
Alış: 94.792,00 TL
Satış: 96.100,00 TL
