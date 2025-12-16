Yatırımcı Tetikte: Altında Yön Aşağı Döndü! Fiyatları Güne Düşüşle Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasasında 16 Aralık 2025 Salı günü hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyenler, haftanın ikinci işlem gününde özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarını yakından izliyor.

Altın güne değer kaybıyla başlarken, küresel piyasalarda gözler ABD’den gelecek istihdam verilerine çevrildi. Bu verilerin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikalarına dair önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

İç piyasada altın fiyatları, ons altındaki dalgalanma ve döviz kurundaki seyirle birlikte şekilleniyor.

İşte 16 Aralık 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları alış-satış tablosu:

Gram Altın

Alış: 5.888,16 TL

Satış: 5.888,95 TL

Ons Altın (Dolar)

Alış: 4.304,30

Satış: 4.305,71

Çeyrek Altın

Alış: 9.421,06 TL

Satış: 9.628,43 TL

Yarım Altın

Alış: 18.783,97 TL

Satış: 19.257,56 TL

Tam Altın

Alış: 37.988,00 TL

Satış: 38.559,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 37.684,20 TL

Satış: 38.395,89 TL

Ziynet Altını

Alış: 37.685,72 TL

Satış: 38.397,33 TL

Ata Altın

Alış: 39.351,39 TL

Satış: 40.343,81 TL

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.243,26 TL

Satış: 4.353,86 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 5.365,79 TL

Satış: 5.612,57 TL

Gremse Altın

Alış: 94.792,00 TL

Satış: 96.100,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi