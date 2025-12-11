MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' Raporu Meclis'te

MHP, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan 120 sayfalık raporunu Meclis Başkanlığı'na sundu. Rapora dair soruları yanıtlayan Feti Yıldız, "Hukuken yapılacak şeyler şarta bağlı. Örgütün tamamen dağıtılması silahların teslimi bu hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit edilmesine bağlı" derken infaz düzenlemesinin mutlaka yapılacağını belirtti. Feti Yıldız, raporda "Umut hakkı var mı?" sorusuna da cevap verdi.

Son Güncelleme:
MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' Raporu Meclis'te
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni çözüm süreci için TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki partiler, komisyonda süreçle ilgili tarafların dinlenmesinin ardından öneri ve değerlendirmelerine ilişkin hazırladıkları raporları TBMM Başkanlığı'na sunuyor. Dün raporu sunan DEM Parti'nin ardından bugün de MHP, hazırladığı 120 sayfalık raporu TBMM Başkanlığı'na teslim etti.

MHP'nin komisyondaki milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız raporda siyasal değerlendirmelerin, hukuken yapılması planlanan çalışmaların yer aldığını belirtti. İnfaz düzenlemesinin mutlaka yapılacağını söyleyen Yıldız, gazetecilerin "Umut hakkı var mı?" sorusuna ise "Görürsünüz efendim" diyerek yanıt verdi.

'HUKUKEN YAPILACAK ŞEYLER ŞARTA BAĞLI'

Rapora ilişkin konuşan Feti Yıldız şunları kaydetti:

"120 sayfa bölümler çok daha çok siyasal değerlendirme sonunda hukuken yapılacak şeyler var. Hukuken yapılacak şeyler şarta bağlı. Örgütün tamamen dağıtılması, silahların teslimi, bu hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit edilmesine bağlı.

Örgüt üyeleri önce de açıklandığı gibi TCK’nın 221. Maddesi belli. Suça karışmamış olanların teslim olmaları halinde ceza görmeyecekleri ancak herhangi bir cezaya muhatap olmama manasında değil bu. Tamamen beraat şeklinde anlaşılmaması lazım. Denetimli serbestliğe de tabi olacaklar. Rapor konusunda bir araya gelir ortaklaşırız.

'İNFAZ DÜZENLEMESİ MUTLAKA YAPILACAK'

"Herkesin raporu birbirine benzemeyebilir. Bizim düzenlememiz başka. Komisyondaki tüm partiler mutlaka raporu ortaklaştıracağız. CHP, AK Parti, DEM ve diğer partiler hatta grubu olmayan rapor hazırlayan arkadaşların da görüşlerinden faydalanacağız. Ortak rapor çıkacak ancak dediğim gibi kanuni düzenleme için örgütün tüm kuruluşlarıyla birlikte PYD de dahil buna tabi dağıtılması bunun da devletin yetkili organları tarafından ilan edilmesi. Bu kimdir mesela MİT, TSK’dır. Emniyet birimleridir. Bu birimler açıkladıktan sonra kanun yapmak kolay.

İnfaz düzenlemesi mutlaka yapılacak. Ceza indirimini af şeklinde anlamayın. Zaten bizim infaz kanunumuz yeni baştan ele alınmalıdır. Yamalı bohçaya dönmüştür. İnfaz kanunu anayasa siyasi partiler kanunun ele alınıp yazılması lazım."

UMUT HAKKI VAR MI?

Gazetecilerden birinin raporda "Umut hakkı var mı?" sorusuna ise Feti Yıldız "Görürsünüz efendim." diyerek yanıt verdi.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TAMAMLANIR'

Yıldız, "Bugün muhtemelen AK Parti de teslim eder. CHP pazartesi gününe kadar süre istemiş. Önümüzdeki hafta artık tamamlanır ve yayınlanır" dedi.

İmralı Görüşmesinin Tutanağı Süreç Komisyonunda Okunduİmralı Görüşmesinin Tutanağı Süreç Komisyonunda OkunduGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Terörsüz Türkiye Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu MHP
Son Güncelleme:
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Büyük Vurgunda Yeni Görüntüler Çıktı! Erdal Timurtaş ve Eşi Böyle Kaçmış Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Büyük Vurgunda Yeni Görüntüler Çıktı! Erdal Timurtaş ve Eşi Böyle Kaçmış
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Gazeteci Enver Aysever Gözaltına Alındı Gazeteci Enver Aysever Gözaltına Alındı
ÇOK OKUNANLAR
TÜBİTAK Kayıtları Çözdü! Güllü'nün Ölümünde Şok Ses Kaydı Ortaya Çıktı! Annesinin Arkasından Kan Donduran Sözler TÜBİTAK Kayıtları Çözdü! Güllü'nün Ölümünde Şok Ses Kaydı! Annesinin Arkasından Kan Donduran Sözler
Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 3 Kişi Tutuklandı! Ufuk Tetik Gazetecilere Saldırdı! Sevk Yazısı Ortaya Çıktı Mehmet Akif Ersoy ve 3 Kişi Tutuklandı
Kızılcık Şerbeti Bombayı Patlattı! Bir Karakter Daha Diziye Geri Dönüyor Kızılcık Şerbeti Bombayı Patlattı
Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem
Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Mehmet Akif Ersoy İçin Tutuklama Talebi Mehmet Akif Ersoy İçin Tutuklama Talebi