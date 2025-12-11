MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' Raporu Meclis'te

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni çözüm süreci için TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki partiler, komisyonda süreçle ilgili tarafların dinlenmesinin ardından öneri ve değerlendirmelerine ilişkin hazırladıkları raporları TBMM Başkanlığı'na sunuyor. Dün raporu sunan DEM Parti'nin ardından bugün de MHP, hazırladığı 120 sayfalık raporu TBMM Başkanlığı'na teslim etti.

MHP'nin komisyondaki milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız raporda siyasal değerlendirmelerin, hukuken yapılması planlanan çalışmaların yer aldığını belirtti. İnfaz düzenlemesinin mutlaka yapılacağını söyleyen Yıldız, gazetecilerin "Umut hakkı var mı?" sorusuna ise "Görürsünüz efendim" diyerek yanıt verdi.

'HUKUKEN YAPILACAK ŞEYLER ŞARTA BAĞLI'

Rapora ilişkin konuşan Feti Yıldız şunları kaydetti:

"120 sayfa bölümler çok daha çok siyasal değerlendirme sonunda hukuken yapılacak şeyler var. Hukuken yapılacak şeyler şarta bağlı. Örgütün tamamen dağıtılması, silahların teslimi, bu hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit edilmesine bağlı.

Örgüt üyeleri önce de açıklandığı gibi TCK’nın 221. Maddesi belli. Suça karışmamış olanların teslim olmaları halinde ceza görmeyecekleri ancak herhangi bir cezaya muhatap olmama manasında değil bu. Tamamen beraat şeklinde anlaşılmaması lazım. Denetimli serbestliğe de tabi olacaklar. Rapor konusunda bir araya gelir ortaklaşırız.

'İNFAZ DÜZENLEMESİ MUTLAKA YAPILACAK'

"Herkesin raporu birbirine benzemeyebilir. Bizim düzenlememiz başka. Komisyondaki tüm partiler mutlaka raporu ortaklaştıracağız. CHP, AK Parti, DEM ve diğer partiler hatta grubu olmayan rapor hazırlayan arkadaşların da görüşlerinden faydalanacağız. Ortak rapor çıkacak ancak dediğim gibi kanuni düzenleme için örgütün tüm kuruluşlarıyla birlikte PYD de dahil buna tabi dağıtılması bunun da devletin yetkili organları tarafından ilan edilmesi. Bu kimdir mesela MİT, TSK’dır. Emniyet birimleridir. Bu birimler açıkladıktan sonra kanun yapmak kolay.

İnfaz düzenlemesi mutlaka yapılacak. Ceza indirimini af şeklinde anlamayın. Zaten bizim infaz kanunumuz yeni baştan ele alınmalıdır. Yamalı bohçaya dönmüştür. İnfaz kanunu anayasa siyasi partiler kanunun ele alınıp yazılması lazım."

UMUT HAKKI VAR MI?

Gazetecilerden birinin raporda "Umut hakkı var mı?" sorusuna ise Feti Yıldız "Görürsünüz efendim." diyerek yanıt verdi.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TAMAMLANIR'

Yıldız, "Bugün muhtemelen AK Parti de teslim eder. CHP pazartesi gününe kadar süre istemiş. Önümüzdeki hafta artık tamamlanır ve yayınlanır" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi