AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e 'Rejim' Tepkisi: 'Değişmesi Gereken Netanyahu Hükümetidir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, STRATCOM Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* İnsanlık saldırı altında, masumlar öldürülüyor.

* Algoritma dediğimiz şey, aslında savaşın bir uzantısı olarak devam ediyor. Şuanda iletişim, esasında savaşında bir parçası olarak ortaya konuluyor. Büyük bir propaganda makinesi insanlığı yanıltıyor.

* Bütün bu insanlık suçlarının başlamasının sebebi ABD ve İsrail'le birlikte gerçekleştirdiği saldırıdır.

* Müzakerelere katılan herkes aslında aşama aşama ilerlediğini ifade ediyor. Bu saldırı gayri insani ve gayri meşru bir saldırı. Uluslararası hukuka aykırı bir saldırı.

* İsrail gazetecileri hedef alıyor. Netanyahu sivil ölümlere imza attı.

* İsrail'in rejim değişikliği talebi gayrimeşru bir talep. Bir ülkenin rejimini beğenmiyorsunuz diye o ülkeyi bombalarsanız dünyada herkes birbirine girer. Bugün değişmesi gereken bir şey varsa Netanyahu hükümetinin değişmesi gerekiyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA