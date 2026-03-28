AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e 'Rejim' Tepkisi: 'Değişmesi Gereken Netanyahu Hükümetidir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, STRATCOM Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "İsrail gazetecileri hedef alıyor. Netanyahu sivil ölümlere imza attı. Bugün değişmesi gereken bir şey varsa Netanyahu hükümetinin değişmesi gerekiyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, STRATCOM Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* İnsanlık saldırı altında, masumlar öldürülüyor.

* Algoritma dediğimiz şey, aslında savaşın bir uzantısı olarak devam ediyor. Şuanda iletişim, esasında savaşında bir parçası olarak ortaya konuluyor. Büyük bir propaganda makinesi insanlığı yanıltıyor.

* Bütün bu insanlık suçlarının başlamasının sebebi ABD ve İsrail'le birlikte gerçekleştirdiği saldırıdır.

* Müzakerelere katılan herkes aslında aşama aşama ilerlediğini ifade ediyor. Bu saldırı gayri insani ve gayri meşru bir saldırı. Uluslararası hukuka aykırı bir saldırı.

* İsrail gazetecileri hedef alıyor. Netanyahu sivil ölümlere imza attı.

* İsrail'in rejim değişikliği talebi gayrimeşru bir talep. Bir ülkenin rejimini beğenmiyorsunuz diye o ülkeyi bombalarsanız dünyada herkes birbirine girer. Bugün değişmesi gereken bir şey varsa Netanyahu hükümetinin değişmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Şişli'de Metrobüste Yangın Şişli'de Metrobüste Yangın
Kızını Boğarak Öldüren Anneye İndirimli Ceza: Yargıtay 'Hukuka Aykırılık Yok' Dedi Kızını Boğarak Öldüren Anneye İndirimli Ceza: Yargıtay 'Hukuka Aykırılık Yok' Dedi
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ABD, İsrail ve İran Savaşında 29'uncu Gün: Savaşta Bir İlk! Yemen'den İsrail'e Füze Fırlatıldı Savaşta Bir İlk, Husiler Devrede! İsrail'e İlk Kez Füze Fırlatıldı
Bakan Akın Gürlek Duyurdu: Tapu İşlemlerinde Büyük Değişiklik! Artık Zorunlu Oldu Bakan Akın Gürlek Duyurdu: Tapu İşlemlerinde Büyük Değişiklik! Artık Zorunlu Oldu
Aydın'da Şüpheli Kadın Ölümü: Hayal'in Cansız Bedeni Evinde Bulundu, Bir Erkek Gözaltında Aydın'da Şüpheli Kadın Ölümü: Hayal'in Cansız Bedeni Evinde Bulundu, Bir Erkek Gözaltında
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Önemli Açıklamalar: 'İzzet Ulvi Yönter'in İstifası Küskünlüğe Dayalı Değil' MHP Lideri Bahçeli'den İlk Açıklama
Uyuşturucu Testine Girmişti: Hande Erçel'in İfadesi Ortaya Çıktı Hande Erçel'in İfadesi Ortaya Çıktı