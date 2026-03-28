Şişli'de Metrobüste Yangın

Olay, saat 15.45 sıralarında Şişli Perpa durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü - Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs Darülaceze - Perpa durağından hareket ettiği sırada, aracın motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanların çıktığını fark eden metrobüs şoförü kapıları açarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında metrobüs seferlerinde ve E-5 karayolu üzerinde kısa süreli bir aksama yaşandı.

Soğutma çalışmaları esnasında E5 Karayoluna yayılan köpüklü su nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından temizleme çalışması yapıldı. Trafiğe kapatılan yol yapılan çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası metrobüs seferleri, hasar gören metrobüsün çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: DHA-İHA