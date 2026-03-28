Aydın'da Şüpheli Kadın Ölümü: Hayal'in Cansız Bedeni Evinde Bulundu, Bir Erkek Gözaltında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde baş infaz koruma memuru Hayal Alkış evinde ölü bulundu. Vücudunda darp izleri tespit edilen Hayal Alkış'ın şüpheli ölümüne ilişkin aynı kurumda görev yapan bir erkek gözaltına alındı.

Aydın'da Şüpheli Kadın Ölümü: Hayal'in Cansız Bedeni Evinde Bulundu, Bir Erkek Gözaltında
Alınan bilgiye göre, Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan Hayal Alkış'tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

Zafer Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hareketsiz yatan ve vücudunda darp izleri bulunan Alkış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alkış'ın cenazesi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aydın'da Şüpheli Kadın Ölümü: Hayal'in Cansız Bedeni Evinde Bulundu, Bir Erkek Gözaltında - Resim : 1

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında ise aynı kurumda görev yapan S.V., gözaltına alındı.

Kaynak: AA-DHA

