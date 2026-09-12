AK Parti Kilis’te Flaş İstifa: 'Montaj Kayıtlarla Teşkilatımı Yıpratmam!'

AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, son günlerde şahsını hedef alan montaj ses kaydı ve asılsız iddialar üzerine hukuki süreç başlattığını duyurdu. İl Başkanı, adının karıştığı bu tartışmaların partisine ve siyasi teşkilatına zarar vermemesi adına görevinden kendi iradesiyle istifa ettiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
AK Parti Kilis’te Flaş İstifa: 'Montaj Kayıtlarla Teşkilatımı Yıpratmam!'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kilis siyasetinde hareketli saatler yaşanıyor. AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, 'sosyal medyada ve kamuoyunda şahsını yıpratmak amacıyla yayılan montaj ses kayıtları'nı yakından takip ettiğini belirterek sert bir yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu içeriklerin tamamen kurgu ve iftira olduğunu vurgulayan Diyarbakırlı, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemleri başlattığını duyurdu. Gerçeklerin adalet önünde en kısa sürede gün yüzüne çıkacağına olan inancının tam olduğunu kaydetti.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Hakkındaki kirli operasyonun partisine gölge düşürmesini istemediğini dile getiren İl Başkanı, teşkilatın itibarını her şeyin üstünde tuttuğunu belirtti, "Teşkilatımızın şahsım üzerinden bir tartışmanın tarafı haline getirilmesini istemiyorum" diyerek, hukuki sürecin siyasi polemiklerin gölgesinde kalmaması amacıyla Kilis İl Başkanlığı görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

'GÖREVİMDEN AYRILIYORUM AMA DAVAMDAN ASLA'

İstifa kararının hakkındaki asılsız iddiaları kesinlikle kabul ettiği anlamına gelmediğinin altını çizen Diyarbakırlı, mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine, partisine ve millete hizmet idealine sadakatinin ömür boyu süreceğini ifade eden İl Başkanı, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Ben görevimden ayrılıyorum; ancak haklılığımdan, hukuk mücadelemden ve davamıza olan inancımdan ayrılmıyorum. Makamlar ve görevler gelip geçicidir; asıl olan davaya sadakat, millete hizmet ve Türkiye'ye olan sevdamızdır."

Kaynak: İHA

Etiketler
AK Parti Kilis istifa
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Kaçak Göçe Ortak Kalkan: Türkiye ile Kazakistan’dan Dev İmza Kaçak Göçe Ortak Kalkan: Türkiye ile Kazakistan’dan Dev İmza
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Giresun’da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 23 Yaralı Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı! 23 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Masa Mesajı: 'Aday Olarak Önerebiliriz' Dedi, İki İsmi Açıkladı Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Masa Mesajı: 'Aday Olarak Önerebiliriz' Dedi, İki İsmi Açıkladı
Husiler Babulmendeb'e Dayandı, Yemen Alarma Geçti: 5 Ülkeyle Kritik Diplomasi Trafiği Husiler Babulmendeb'e Dayandı, Yemen Alarma Geçti: 5 Ülkeyle Kritik Diplomasi Trafiği
Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Kritik Karar! İstanbul’da Ders Saatleri Değişti İstanbul’da Ders Saatleri Değişti
İsmail Kartal Neden Geri Adım Attı? Yönetimle Görüşmenin Perde Arkası Ortaya Çıktı İsmail Kartal'ın Yönetimle Görüşmenin Perde Arkası Ortaya Çıktı
Şimşekler Çetesine Şafak Darbesi: Çocuk Parkından El Bombası, Bursa’dan İnfaz Çıktı! Çocuk Parkından El Bombası, Bursa’dan İnfaz Çıktı!