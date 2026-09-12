AK Parti Kilis’te Flaş İstifa: 'Montaj Kayıtlarla Teşkilatımı Yıpratmam!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kilis siyasetinde hareketli saatler yaşanıyor. AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, 'sosyal medyada ve kamuoyunda şahsını yıpratmak amacıyla yayılan montaj ses kayıtları'nı yakından takip ettiğini belirterek sert bir yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu içeriklerin tamamen kurgu ve iftira olduğunu vurgulayan Diyarbakırlı, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemleri başlattığını duyurdu. Gerçeklerin adalet önünde en kısa sürede gün yüzüne çıkacağına olan inancının tam olduğunu kaydetti.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Hakkındaki kirli operasyonun partisine gölge düşürmesini istemediğini dile getiren İl Başkanı, teşkilatın itibarını her şeyin üstünde tuttuğunu belirtti, "Teşkilatımızın şahsım üzerinden bir tartışmanın tarafı haline getirilmesini istemiyorum" diyerek, hukuki sürecin siyasi polemiklerin gölgesinde kalmaması amacıyla Kilis İl Başkanlığı görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

'GÖREVİMDEN AYRILIYORUM AMA DAVAMDAN ASLA'

İstifa kararının hakkındaki asılsız iddiaları kesinlikle kabul ettiği anlamına gelmediğinin altını çizen Diyarbakırlı, mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine, partisine ve millete hizmet idealine sadakatinin ömür boyu süreceğini ifade eden İl Başkanı, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Ben görevimden ayrılıyorum; ancak haklılığımdan, hukuk mücadelemden ve davamıza olan inancımdan ayrılmıyorum. Makamlar ve görevler gelip geçicidir; asıl olan davaya sadakat, millete hizmet ve Türkiye'ye olan sevdamızdır."

Kaynak: İHA