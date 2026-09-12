Kaçak Göçe Ortak Kalkan: Türkiye ile Kazakistan’dan Dev İmza

Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. Toplantısı kapsamında Kazakistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kazak mevkidaşı Yerjan Sadenov, iki ülke topraklarında yasal dayanağı olmadan bulunan kişilerin iadesini kapsayan 'Geri Kabul Anlaşması'na imza attı.

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Kaçak Göçe Ortak Kalkan: Türkiye ile Kazakistan’dan Dev İmza
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları 3. Toplantısı kapsamında Kazakistan'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başkent Astana'dan sonra Türkistan şehrini ziyaret etti. Burada Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ile Ahmet Yesevi Üniversitesine de ziyarette bulunan Bakan Çiftçi, aynı zamanda Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov ile bir araya geldi.

Kaçak Göçe Ortak Kalkan: Türkiye ile Kazakistan’dan Dev İmza - Resim : 1

KRİTİK GÜVENLİK BAŞLIKLARI MASAYA YATIRILDI

Görüşmede, iki ülkenin kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Özellikle sınır aşan suçlar ve siber suçlarla mücadele, arama faaliyetleri, göç güvenliği, personel eğitimi ve ilgili birimler arasındaki doğrudan işbirliği konuları masaya yatırıldı.

Kaçak Göçe Ortak Kalkan: Türkiye ile Kazakistan’dan Dev İmza - Resim : 2

DÖNÜŞ SÜRECİ BAŞLIYOR

Bakanlar, görüşmenin ardından Kazakistan ve Türkiye arasında geri kabul anlaşmasını imzaladı.

Kaçak Göçe Ortak Kalkan: Türkiye ile Kazakistan’dan Dev İmza - Resim : 3

Bakan Sadenov, yaptığı konuşmada, Kazakistan ile Türkiye'yi, kardeşlik ilişkileri ve yüksek düzeyde karşılıklı güvenin birbirine bağladığını, bunun iki ülke kurumları arasındaki somut işbirliğine de yansıdığını söyledi.

İmzalanan anlaşmanın işbirliğini güçlendirme yolunda atılmış bir başka somut adım olduğunu kaydeden Sadenov, iki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Kaçak Göçe Ortak Kalkan: Türkiye ile Kazakistan’dan Dev İmza - Resim : 4

Taraflar, gelecek dönemde kurumlar arasındaki doğrudan iletişimin geliştirilmesi, deneyim paylaşımının artırılması ve güvenliğe ilişkin güncel konularda ortak çalışmaların güçlendirilmesi konusunda mutabık kalırken, geri kabul anlaşmasının, iki ülke arasında göç alanındaki işbirliğinin hukuki temelini güçlendirmesi ve tarafların topraklarında bulunmak için yasal dayanağı olmayan kişilerin geri gönderilmesine ilişkin usulleri belirlemesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

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