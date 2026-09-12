Giresun’da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 23 Yaralı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 23 kişi yaralandı.

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Giresun’da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 23 Yaralı
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Şebinkarahisar-Dereli kara yolunun Şaplıca köyü Deliklitaş mevkisinde İ.T. yönetimindeki 44 PV 793 plakalı minibüs ile F.Ö'nün kullandığı 58 AGY 870 plakalı kamyonet çarpıştı. Kamyonet, çarpmanın etkisiyle yolun kenarına devrildi.

Giresun’da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 23 Yaralı - Resim : 1

DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler dahil 23 kişi, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Giresun Trafik kazası
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