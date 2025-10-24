AK Parti Cephesinden 'Mutlak Butlan' Kararına İlk Yorum Şamil Tayyar'dan Geldi! ‘Sorun, Artık CHP’nin Kendi Meselesidir’

CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin açılan dava reddedildi. Mahkemenin 'mutlak butlan' davası olarak bilinen davaya ilişkin verdiği ret kararına yönelik AK Parti'den ilk değerlendirme, Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar "Mahkeme, YSK ile uyumlu bir karara imza attı. Sorun, CHP’nin iç sorunudur ve nasıl çözeceklerine artık kendileri karar verir" dedi.

Son Güncelleme:
AK Parti Cephesinden 'Mutlak Butlan' Kararına İlk Yorum Şamil Tayyar'dan Geldi! ‘Sorun, Artık CHP’nin Kendi Meselesidir’
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ında ve devamında gerçekleşen 21. Olağanüstü Kurultay’da “şaibe, usulsüzlük ve delege iradesinin sakatlanması” iddialarıyla açılan iptal davasında bugün karar çıktı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, kurultayın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

"MAHKEME, İŞİ UZATMAK YERİNE KARARINI AÇIKLAMAYI TERCİH ETTİ"

Kararın açıklanmasının ardından AK Parti cephesinden ilk değerlendirme, Şamil Tayyar'dan geldi.

Mahkemenin kararını doğru bulduğunu belirten Tayyar, şunları kaydetti:

"Ankara 42.Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP kurultayının iptal davasını reddetti. Böylece bir tartışma kapandı. Ankara kulislerinde davanın erteleneceği yönünde yaygın kanaat vardı. Mahkeme, işi uzatmak yerine kararını açıklamayı tercih etti, doğru yaptı. Yerel mahkemelerin Siyasi Partiler Kanunu’nda boşluk olduğu gerekçesiyle Dernekler veya Medeni Kanunu’na atıfla seçim hukuku oluşturmasına hep itirazım vardı. Mahkeme, böyle bir yolu da kapattı ve YSK ile uyumlu bir karara imza attı. Sorun, CHP’nin iç sorunudur ve nasıl çözeceklerine artık kendileri karar verir."

CHP Kurultayının İptaline Ret: Lütfü Savaş Cephesi Kararı İstinafa GötürecekCHP Kurultayının İptaline Ret: Lütfü Savaş Cephesi Kararı İstinafa GötürecekGüncel

Özgür Özel'den Kurultay Davası Kararına İlk YorumÖzgür Özel'den Kurultay Davası Kararına İlk YorumGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Şamil Tayyar
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
CHP Kurultayının İptaline Ret: Lütfü Savaş Cephesi Kararı İstinafa Götürecek Lütfü Savaş Cephesi Kurultay Kararını İstinafa Götürecek
Özgür Özel'den Kurultay Davası Kararına İlk Yorum Özgür Özel'den Kurultay Davası Kararına İlk Yorum
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'nin Kurultay Davasında Karar: Mahkemeden 'Mutlak Butlan'a Ret CHP'nin Kurultay Davasında Karar: Mahkemeden 'Mutlak Butlan'a Ret
Donald Trump İlan Etti: ABD, Venezuela’ya Kara Harekâtına Hazırlanıyor Donald Trump İlan Etti: ABD, Venezuela’ya Kara Harekâtına Hazırlanıyor
Valilik Duyurdu! İstanbul'da Eğitime Yağmur Tatili İstanbul'da Eğitime Yağmur Tatili
Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak! Resmi Gazete'de Yayımlandı Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak! Resmi Gazete'de Yayımlandı
İmamoğlu'na Casusluk Soruşturması… Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Gözaltında İmamoğlu Soruşturması... Merdan Yanardağ Gözaltında