AK Parti Cephesinden 'Mutlak Butlan' Kararına İlk Yorum Şamil Tayyar'dan Geldi! ‘Sorun, Artık CHP’nin Kendi Meselesidir’
CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin açılan dava reddedildi. Mahkemenin 'mutlak butlan' davası olarak bilinen davaya ilişkin verdiği ret kararına yönelik AK Parti'den ilk değerlendirme, Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar "Mahkeme, YSK ile uyumlu bir karara imza attı. Sorun, CHP’nin iç sorunudur ve nasıl çözeceklerine artık kendileri karar verir" dedi.
CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ında ve devamında gerçekleşen 21. Olağanüstü Kurultay’da “şaibe, usulsüzlük ve delege iradesinin sakatlanması” iddialarıyla açılan iptal davasında bugün karar çıktı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, kurultayın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.
"MAHKEME, İŞİ UZATMAK YERİNE KARARINI AÇIKLAMAYI TERCİH ETTİ"
Kararın açıklanmasının ardından AK Parti cephesinden ilk değerlendirme, Şamil Tayyar'dan geldi.
Mahkemenin kararını doğru bulduğunu belirten Tayyar, şunları kaydetti:
"Ankara 42.Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP kurultayının iptal davasını reddetti. Böylece bir tartışma kapandı. Ankara kulislerinde davanın erteleneceği yönünde yaygın kanaat vardı. Mahkeme, işi uzatmak yerine kararını açıklamayı tercih etti, doğru yaptı. Yerel mahkemelerin Siyasi Partiler Kanunu’nda boşluk olduğu gerekçesiyle Dernekler veya Medeni Kanunu’na atıfla seçim hukuku oluşturmasına hep itirazım vardı. Mahkeme, böyle bir yolu da kapattı ve YSK ile uyumlu bir karara imza attı. Sorun, CHP’nin iç sorunudur ve nasıl çözeceklerine artık kendileri karar verir."
Ankara 42.Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP kurultayının iptal davasını reddetti.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) October 24, 2025
