Özgür Özel'den Kurultay Davası Kararına İlk Yorum

CHP lideri Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın reddedilmesinin ardından açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu dava sonuç odaklı değil süreç odaklı bir davadır. Amaç CHP'yi tartıştırmaktır. Mahkeme esastan kararını verdi ve "dava konusuzdur" dedi. CHP'yi siyasi yollarla yenemeyiz karışıklık çıkaralım dediler. Bizi hasta etmeye çalıştırlar. Bünyeye mikrop sokmaya çalıştılar. CHP ne hastalandı, ne güç kaybetti ne de bu mikropları kabul etti."

