CHP Kurultayının İptaline Ret: Lütfü Savaş Cephesi Kararı İstinafa Götürecek

CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan dava, mahkemece aktif husumet yokluğu ve konusuzluk gerekçesiyle reddedildi.

'BEKLEMİYORDUK, ŞAŞIRDIK'

Kararın ardından kurultayın iptali için delegelerle birlikte dilekçe veren Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatından ise açıklama geldi.

Kararı istinafa taşıyacaklarını belirten Yusuf Üregen, "Davanın reddi kararını beklemiyorduk, bizim için şaşırtıcı oldu. Yasal, hukuki yollara başvurmaya devam edeceğiz. İstinafa gideceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Aralarından eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da olduğu önceki CHP kurultay delegeleri, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu. Başvuru dilekçesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin göreve getirilmesine karar verilmesi istenmişti.

