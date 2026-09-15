'Ailem Güven'de Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Ankara ve Mersin'de 41 Kişi Tutuklandı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 13 Eylül'de duyurduğu 'Ailem Güvende' operasyonlarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gürlek, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli operasyonlarda 15 ili kapsayacak şekilde 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem başlatıldığını açıklamıştı.

MERSİN

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından 'Ailem Güvende' operasyonu kapsamında müstehcenlik, fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama ile LGBTİ+ derneklerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 36 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28’i hakkında tutuklama kararı verilirken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANKARA

Ankara’da Kaos GL Derneği’ne yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında gazeteci Tuğba Tekerek'in de olduğu 13 kişi tutuklandı. Yönetim ve denetim kurulu yedek üyesi 7 kişi de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Aynı suç kapsamında daha önce hakkında ev hapsi kararı bulunan bir kişiyse serbest bırakıldı. Bu arada İzmir’deki operasyonda dün gözaltına alınan 18 kişiden 16’sı tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA-Haber Merkezi