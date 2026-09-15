'Ailem Güven'de Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Ankara ve Mersin'de 41 Kişi Tutuklandı

'Ailem Güvende' operasyonlarında Ankara'da gözaltına alınan 21 kişiden 13,'ü; Mersin'deyse 36 kişiden 28’i tutuklandı.

Son Güncelleme:
'Ailem Güven'de Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Ankara ve Mersin'de 41 Kişi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 13 Eylül'de duyurduğu 'Ailem Güvende' operasyonlarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gürlek, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli operasyonlarda 15 ili kapsayacak şekilde 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem başlatıldığını açıklamıştı.

MERSİN

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından 'Ailem Güvende' operasyonu kapsamında müstehcenlik, fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama ile LGBTİ+ derneklerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 36 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28’i hakkında tutuklama kararı verilirken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANKARA

Ankara’da Kaos GL Derneği’ne yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında gazeteci Tuğba Tekerek'in de olduğu 13 kişi tutuklandı. Yönetim ve denetim kurulu yedek üyesi 7 kişi de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Aynı suç kapsamında daha önce hakkında ev hapsi kararı bulunan bir kişiyse serbest bırakıldı. Bu arada İzmir’deki operasyonda dün gözaltına alınan 18 kişiden 16’sı tutuklanmıştı.

15 İlde 'Ailem Güvende' Operasyonu! 9 Dernek ve 13 İşletmeye İşlem: 162 Şüpheli Var15 İlde 'Ailem Güvende' Operasyonu! 9 Dernek ve 13 İşletmeye İşlem: 162 Şüpheli VarGüncel

Kaynak: ANKA-Haber Merkezi

Etiketler
Akın Gürlek Ankara Mersin
Son Güncelleme:
'Kara Haydar'ın Altınlarıyla İlgili Flaş Gelişme: Bilirkişi Raporuyla Gerçek Ortaya Çıktı 'Kara Haydar'ın Altınlarıyla İlgili Flaş Gelişme
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
'Kara Haydar'ın Eşi 2 Gün Firariyd: Kaçış Anları Kamerada 'Kara Haydar'ın Eşi 2 Gün Firariyd: Kaçış Anları Kamerada
ÇOK OKUNANLAR
Mersin'de Demir Sopalı Vahşet! Amcasını Öldürdü, Yengesini Ağır Yaraladı Mersin'de Demir Sopalı Vahşet! Amcasını Öldürdü, Yengesini Ağır Yaraladı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Zincirleme Kaza! 11 Yaralı İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Zincirleme Kaza! 11 Yaralı
İstanbul'un Göbeğinde Çatışma: Döviz Bürosu Kan Gölüne Döndü, Ölü ve Yaralılar Var Döviz Bürosu Kan Gölüne Döndü, Ölü ve Yaralılar Var
Yufkacıda Sır Ölümler! Baba Tavana Asılı, İki Küçük Çocuğu ise Yatakta Hareketsiz Bulundu Yufkacıda Sır Ölümler! Baba Tavana Asılı, İki Küçük Çocuğu ise Yatakta Hareketsiz Bulundu
YENİ Parti Tartışmasının Ardından MHP’den Kritik Öneri! 'Siyasi Parti Kuruluşunda Şartlar Değişsin' YENİ Parti Tartışmasının Ardından MHP’den Kritik Öneri