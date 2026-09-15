'Kara Haydar'ın Eşi 2 Gün Firariyd: Kaçış Anları Kamerada

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'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklanmasının ardından kaçan ve Fatih'te arkadaşının evinde gözaltına alınarak tutuklanan eşi Çağla Öz’le ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. tv100 muhabiri Canan Altıntaş’ın ulaştığı özel görüntülerde, Öz’ün hakkında verilen gözaltı kararını öğrendikten sonra Maslak’ta yaşadığı siteden ayrıldığı anlar yer aldı.

EŞİ GÖZALTINDAYKEN KAÇMIŞ

Ortaya çıkan görüntülerin, çiftin kamuoyunda geniş yankı uyandıran düğününden 2 gün sonrasına ait olduğu öğrenildi. Görüntülerde Çağla Öz’ün, Maslak’ta yaşadığı sitenin asansöründe olduğu görüldü. O sırada eşi Mehmet Fatih Tançalan ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

'Vanlı Kara Haydar lakabı' ile anılan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünündeki şatafatlı görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Savcılık, bunun üzerine milyonlarca liralık takılar için soruşturma başlatmıştı. Tançalan hakkında ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında 8 Eylül’de tutuklanmıştı.

Tançalan’ın sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz Tançalan hakkında 10 Eylül’de yakalama kararı çıkarılmış, 2 gün firari olarak arandıktan sonra 12 Eylül’de İstanbul’da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi