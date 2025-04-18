Aileler Arasında Kanlı Hesaplaşma: 1 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'de "kız alıp verme" kavgasında vahşet yaşandı. Sokak ortasında yaşanan dehşet anlarında 34 yaşındaki Halil İbrahim Hamkan ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Aileler Arasında Kanlı Hesaplaşma: 1 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'in Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde, akraba iki aile arasında "kız alıp verme" meselesinde kan döküldü.

Aralarında önceden de husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve bıçakların çekildiği bir kavgaya dönüştü. Çatışma sırasında Halil İbrahim Hamkan tabancayla vurulurken, İ.A., R.H. ve K.H. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Aileler Arasında Kanlı Hesaplaşma: 1 Ölü, 3 Yaralı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Hamkan’ın yakınları hastanede sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili S.H. isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

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İzmir Kavga Saldırı
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