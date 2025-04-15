Samsun'da Kavga Anında Havaya Ateş Açtı, Gözaltına Alındı
Samsun'da kavga esnasında silahla havaya ateş eden şahıs yakalandı. Şahıs daha sonra ali kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun’da bir kavga esnasında silahla havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı.
Samsun’un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda M.Ö., kavga sırasında tabancayla havaya ateş açıp kaçtı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ö. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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