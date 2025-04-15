Samsun'da Onlarca Tarihi Eser Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 47 adet sikke ve 2 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 kişi yakalandı.

Samsun'da Onlarca Tarihi Eser Ele Geçirildi

Samsun’da jandarmanın çalışmaları sonucu 47 adet sikke ve tarihi eser niteliğinde 2 obje ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çarşamba JASAT ve Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ordu'dan Samsun'a gelen bir aracı Çarşamba ilçesinde durdurarak söz konusu durumu ortaya çıkardı.

Yapılan aramada, 47 adet sikke ve 2 adet tarihi eser niteliğinde 2 obje ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi yakalandı.

Kaynak: İHA

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