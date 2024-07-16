Aile Sağlığı Merkezinde Ortalık Karıştı! 3 Doktor Birbirine Girdi, Soruşturma Başlatıldı

Samsun'da bir aile sağlığı merkezinde korku dolu anlar yaşandı. 3 doktor arasında kişisel nedenlerden dolayı kavga çıktı. Yaşanan olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

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Aile Sağlığı Merkezinde Ortalık Karıştı! 3 Doktor Birbirine Girdi, Soruşturma Başlatıldı

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM), Aile Hekimi Uzman Dr. S.M.T. ile aynı yerde görev yapan Dr. D.D. arasında kişisel problemlerden dolayı ilk olarak tartışma çıktı. Olay yerine Dr. D.D.'nin eşi Dr. O.D.'nin gelmesiyle tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

DARP RAPORU ALDI, SORUŞTURMA BAŞLATILLDI

Kavga eden doktorlar o sırada aile sağlığı merkezinde bulunan kişiler tarafından ayrıldı. Doktorlar sağlık kuruluşlarına giderek darp raporu aldı. İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattığını ve randevu konusunda bir sıkıntı olmadığını bildirdi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun Hastane Kavga doktor
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