Komşular Arasında Silahlı Kavga

Kastamonu’da komşular arasında çıkan kavgada silahla vurulan 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Komşular Arasında Silahlı Kavga

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bülbül Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine N.E., yanında bulundurduğu silah ile komşusu A.B. ile eşi A.B. ve kayınvalidesi Y.T.’ye ateş etti. Silahlı saldırıda A.B. ile eşi A.B. ve kayınvalidesi Y.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Şüpheli N.E. ise ekipler tarafından gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

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