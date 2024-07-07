Ordu'da Sel Sularına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti

Ordu'da etkili olan yağış Çaybaşı ilçesinde sele neden oldu. Sel sularına kapılan 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, hayatını kaybetti. İkizce'de ise birçok mahallede hasar meydana geldi.

Son Güncelleme:
Ordu'da Sel Sularına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti

Ordu'da aralıklarla devam eden ve zaman zaman şiddetini artıran yağış, sele neden oldu. İkizce ilçesinin içinden geçen derenin debisi yükselirken, Fatih, Merkez, Kocaman, Beylerce, Kutluca, Bolluk ve Kurtköy Mahallelerinde heyelanlar oluştu.

Ordu'da Sel Sularına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Heyelan nedeniyle bazı mahallelerin yolu kapandı, yoldaki bazı araçlar ise biriken balçık ve çamura saplandı.

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, deredeki su seviyesinin yükseldiğini belirterek, taşmaması için önlem aldıklarını ifade etti. Kaygı, tüm ekiplerin sahada olduğunu, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

Ordu'da Sel Sularına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti - Resim : 2

BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Çaybaşı ilçesinde yağış nedeniyle Çay Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularında kapıldı.

Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Karakoç'un cenazesi, suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında cansız olarak bulundu.

Meteoroloji İstanbul Dahil 53 İl İçin Uyardı! Çok Kuvvetli Olacak...Meteoroloji İstanbul Dahil 53 İl İçin Uyardı! Çok Kuvvetli Olacak...Güncel

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Şeflerin Sırrıymış; Kek Yaparken Eklenirse Kekin Balon Gibi Kabarmasını Sağlıyor... Şeflerin Sırrıymış; Kek Yaparken Eklenirse Kekin Balon Gibi Kabarmasını Sağlıyor...
Sosyal Medya Bunu Tartışıyor! Bolu Dağı, Aslında Bolu Dağı Değil Mi? Bolu Dağı, Aslında Bolu Dağı Değil Mi?
Bakan Tunç Açıkladı: Hukuk Fakültelerinin Başarı Sırası Daha da Yükselecek Hukuk Fakültelerinin Başarı Sırası Daha da Yükselecek
Baştan Çıkarma Konusunda Uzman Olan 4 Burç! Herkesi Hayran Bırakıyorlar Baştan Çıkarma Konusunda Uzman Olan 4 Burç! Herkesi Hayran Bırakıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
Meteoroloji'den 14 İle Uyarı! Sağanak Yağış Fena Vuracak Sağanak Yağış Fena Vuracak
Araç Sahipleri Dikkat! Benzin ve Motorinde Tabela Değişti: İşte Yeni Fiyatlar... Benzin ve Motorinde Tabela Değişti! İşte Yeni Fiyatlar...
Kızılcık Şerbeti'ne Veda Etmişti... Ünlü Oyuncunun Yeni Adresi Belli Oldu! Kızılcık Şerbeti'nden Ayrıldı, İşte Yeni Adresi