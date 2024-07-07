Ordu'da Sel Sularına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti

Ordu'da aralıklarla devam eden ve zaman zaman şiddetini artıran yağış, sele neden oldu. İkizce ilçesinin içinden geçen derenin debisi yükselirken, Fatih, Merkez, Kocaman, Beylerce, Kutluca, Bolluk ve Kurtköy Mahallelerinde heyelanlar oluştu.

Heyelan nedeniyle bazı mahallelerin yolu kapandı, yoldaki bazı araçlar ise biriken balçık ve çamura saplandı.

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, deredeki su seviyesinin yükseldiğini belirterek, taşmaması için önlem aldıklarını ifade etti. Kaygı, tüm ekiplerin sahada olduğunu, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Çaybaşı ilçesinde yağış nedeniyle Çay Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularında kapıldı.

Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Karakoç'un cenazesi, suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında cansız olarak bulundu.

Kaynak: AA