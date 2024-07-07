Bakan Tunç Açıkladı: Hukuk Fakültelerinin Başarı Sırası Daha da Yükselecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2023-2024 mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu.

Yargıda ve hukuktaki 22 yıllarını değerlendiren Yılmaz Tunç, "Anayasamızda yapmış olduğumuz önemli değişikliklerle hukuk devletini güçlendirdik. Gerçekleştirilen reformlarla hak arama özgürlüğünü genişlettik. Mevzuatı büyük ölçüde çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirdik. Yargı teşkilatımızın fiziki imkanlarını arttırdık, teknolojik imkanlarını artırdık. Ben de sizler gibi 29 yıl önce hukuk fakültesinden mezun olduğum yıllarda çok daha karamsar bir tablo vardı. Adliyeler, kiralık dairelerde, köhne binalarda; merdiven altlarında yapılan duruşmalar, avukatlar perişan. O sıkıntılı günlerden bugünlere geldik. Genç hukukçularımıza şu tavsiyelerde bulunuyorum; ilk yıllar biraz zorlukla geçer, sabretmeniz gerekecek, güçlü olmanız gerekecek, dirayetli olmanız gerekecek. İlk yıllardan sonra her şey çok daha kolay olacak inşallah. Hiç şüpheniz olmasın. İlk yıllardaki direncinizi kırmadığınız zaman, sonraki yıllarda başarınız giderek artacaktır. İster hâkim olun, ister savcı, ister avukat, isterse hukuk meslekleri dışında diğer meslekler ve iletişim fakültesinden mezun olan kardeşlerimiz; ilk yılların güçlüklerinden yılmayın, sabredin ve mücadele edin. O mücadelenin sonunda da başarılı olacak olan sizlersiniz" dedi.

Hukuk fakültelerinin sayısının fazlalığından ve buna rağmen başarı sırasının yukarılara çıkmasından bahseden Tunç, başarı sınırını daha da yukarıya taşıyacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Daha nitelikli hukukçuların yetişmesi için mücadele ediyoruz. Hukuk fakültesi dekanımızın da ifade ettiği gibi hukuk fakültesi sayımız hayli fazla. Kontenjanlarımız biraz yüksek, 190 binden 120 bine kadar yükselttik başarı çıtasını. Bunu daha da yükseltmenin gayreti içerisindeyiz. Başarılı gençlerimiz hukuk fakültesini kazansınlar. O zorlu mücadelenin ardından iyi bir eğitim alsınlar ve sonrasında da bir süzgeçten geçirerek hukuk mesleklerine adım atsınlar istiyoruz. Ve bu yıldan itibaren eylül sonunda hukuk mesleklerine giriş sınavını ilk kez yapacağız. Hâkim, savcı yardımcılığı sistemine geçtik. Onun sınavını da yaptık. 1000 hâkim ve savcı yardımcımız bu sene itibarıyla görevlerine başlayacaklar. Artık 2 yıl süren hâkim-savcı adaylığı yerine 3 yıl süren hâkim ve savcı yardımcılığı olacak. Usta-çırak ilişkisi içerisinde tecrübeli hâkim ve savcılarımızın yanında yetişecek olan genç hukukçularımız, kürsüde daha başarılı olacaklar."

Kaynak: Gerçek Gündem