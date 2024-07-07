Sosyal Medya Bunu Tartışıyor! Bolu Dağı, Aslında Bolu Dağı Değil Mi?

Şehirlerarası yolculukların vazgeçilmez güzergahı Bolu Dağı'na ilişkin yeni bir tartışma ortaya çıktı. Düzce Belediye Başkanı Özlü'nün çıkışı, gündem oldu. Özlü, Bolu Dağı'nın isminin yanlış bilindiğini iddia etti. "Coğrafi yapısına göre burası 'Bolu Dağı' değil, 'Düzce Dağı'dır" diyen Özlü, "Bu yanlışı düzeltelim" çağrısı yaptı.

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Sosyal Medya Bunu Tartışıyor! Bolu Dağı, Aslında Bolu Dağı Değil Mi?

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Türkiye'nin en yoğun kullanılan geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Özlü, "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de "Bolu Dağı" ismidir" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"Aslında Bolu tarafında "dağ" yoktur" diyen Özlü, "Bolu tarafı 'ovadır'. Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası 'Bolu Dağı' değil, 'Düzce Dağı'dır" diyerek Bolu Dağı'nın isminin yanlış konduğunu savundu.

'BU YANLIŞI DÜZELTELİM'

Özlü ayrıca "Yaşam alanı bakımından dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin" diyerek Bolu Dağı'nın Düzce bağlantısına dikkat çekti.

Dağın isminin değişmesi konusunda çağrı yapan Özlü, paylaşımını "Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı "Düzce Dağı" şeklinde sonlandırdı.

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