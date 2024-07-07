Akdeniz Sallanmaya Devam Ediyor! Datça'da Korkutan Deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

AFAD, Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Sallantı saat 16:55 sularında kaydedilirken, depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

AKDENİZ SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

Akdeniz açıklarındaki yer kabuğu hareketliliği bir süredir devam ediyor. Dün de Datça'nın 299 kilometre açıklarında 18.47'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelmişti.

2 gün önce de Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.