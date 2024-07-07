Akdeniz Sallanmaya Devam Ediyor! Datça'da Korkutan Deprem

AFAD, Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Akdeniz'de geçtiğimiz günlerde de sarsıntılar kaydedilmişti.

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Akdeniz Sallanmaya Devam Ediyor! Datça'da Korkutan Deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

AFAD, Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Sallantı saat 16:55 sularında kaydedilirken, depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

AKDENİZ SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

Akdeniz Sallanmaya Devam Ediyor! Datça'da Korkutan Deprem - Resim : 1

Akdeniz açıklarındaki yer kabuğu hareketliliği bir süredir devam ediyor. Dün de Datça'nın 299 kilometre açıklarında 18.47'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelmişti.

2 gün önce de Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

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