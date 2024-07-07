Kadıköy'de Eğlence Mekanını Kurşunlamışlardı: Serbest Bırakıldılar

Rahatsızlık verdikleri için kendilerini kapı dışarıya çıkaran mekana sonrasında silahla gelip kurşun yağdıran saldırganlar, adli makamlarca serbest bırakıldı.

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İstanbul Kadıköy'de eğlence mekanında rahatsızlık veren 2 şahıs işletme personeli tarafından dışarı çıkarılmıştı. Yaşanan arbedenin ardından olay yerinden ayrılan şahıslar tekrar gelerek işletmeye kurşun yağdırmıştı. Olayda konu ile ilgisi olmayan bir kişi yaralanmıştı. Saldırgan adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Kadıköy'de akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanında rahatsızlık verdiği belirtilen 2 şahıs işletme personeli tarafından dışarı çıkarıldı. Şahıslar ve personel arasında sokak üzerinde arbede çıktı. Olay yerinden ayrılan şahıslar eğlence mekanına tekrar gelerek kurşun yağdırdı.

Emniyet ekipleri, saldırıda olay yerinden geçmekte olan ve konu ile ilgisi olmayan O.A. isimli şahsın silah ile yaralandığını ve hayati tehlikesi olmadığını belirtti. Olayı gerçekleştiren saldırganlardan T.G. isimli şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERADA

İş yeri çalışanı tarafından diğer müşterilere rahatsızlık vermeleri sebebiyle iki şahsın dışarı çıkarıldığı, bu esnada aralarında çıkan tartışma sonucunda arbede yaşandığı ve şahısların olay yerinden uzaklaştıkları belirtildi. Bir süre sonra olay yerine tekrar dönen şüpheli şahıslardan birinin iş yerine doğru silah ile ateş ettiği ve daha sonra ticari taksi ile olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Kaynak: İHA

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İstanbul Kadıköy Silah Saldırı
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