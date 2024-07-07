'Ekonominin Cenazesini Kaldırdılar Ama Helvasını Kavuramadılar'

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Yazgan, ayçiçek yağı, tereyağı, zeytinyağı, şeker ve un fiyatlarındaki artışa dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile tüm yetkinin tek kişiye verildiğini, birçok alanda olduğu gibi ekonomide de çöküşün hızlandığını belirten Yazgan, "Tek adam anlayışı, halkımızın zor zamanlar geçirmesine neden oldu, olmaya devam ediyor. 2018’den bu yana birçok temel gıda maddesinde dudak uçuklatan artışlar yaşandı. Asgari ücrette zammı çok gören iktidar, yine kemeri halka sıktırmaya çalışıyor" dedi.

Yazgan konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Verginin tabanını genişleteceğiz" açıklamasını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Dakikada binlerce lira harcayan saraydan, itibardan tasarruf yapamayanlar, yurttaşlarımızın cebine göz dikiyor. Bu halktan alacağınız daha ne kaldı? Halihazırda yaşanan krizin sorumlusu emekçiler değil. Bu krizi üreticiler, işçiler, emekçiler yaratmadı. Bu krizin sorumlusu tek adam iktidarı."

Yazgan, 2018 yılından bu yana temel gıda maddelerinin fiyat artışlarını derledi. Buna göre; Haziran 2018'de 8 lira 47 kuruş olan ayçiçek yağının fiyatı Haziran 2024'te 66 lira 96 kuruş, Haziran 2018'de 42 lira 6 kuruş olan tereyağının fiyatı Haziran 2024'te 358 lira 48 kuruş, Haziran 2018'de 29 lira 71 kuruş olan zeytinyağının fiyatı Haziran 2024'te 334 lira 60 kuruş, Haziran 2018'de 4 lira 76 kuruş olan toz şekerin fiyatı Haziran 2024'te 38 lira 44 kuruş ve Haziran 2018'de 3 lira 35 kuruş olan unun fiyatı Haziran 2024'te 36 lira 90 kuruş oldu.

‘İKTİDAR ÇİFTÇİMİZİ, ÜRETİCİLERİMİZİ GÖRMEDEN GELİYOR’

Tarım Yasası’na göre milli gelirin en yaz yüzde 1’inin çiftçiye destek olarak verilmesi gerektiğini ancak desteklerin yıllardır bu oranın çok altında kaldığını kaydeden Yazgan, "İktidar; çiftçimizi, üreticilerimizi görmezden geliyor. Tarım Yasası’nı uygulamadıkları gibi düşük alım fiyatları ile üreticilerimizi tüccarın eline bırakıyorlar. Son olarak buğday için açıkladıkları fiyatlar, çiftçilerimizi üretimden koparacak kadar düşük" dedi. Helva yapmak için gereken yağ, şeker ve undaki artışa dikkat çeken Yazgan, "İktidar, bu ekonominin helvasını kavurmak istese, maliyeti yüzde 700’den fazla artmış durumda. İktidar, 208’deki sistem değişikliğinden bu yana uygulanan yanlış ekonomik politikalarla yurttaşın ocağına incir ağacı dikti. Ekonominin cenazesini kaldırdılar ama helvasını kavuramadılar" dedi.

Kaynak: ANKA