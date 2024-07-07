Özgür Özel'den Erken Seçim Çıkışı: 'Geçim Olmazsa Seçim Olur'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne İl Başkanlığı ve Edirne Belediyesi'ni ziyaret etti.

Edirne İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Özgür Özel, "CHP'yi önce iktidar yapacağız. Sonra, çiftçilere 'al ananı da git' diyen değil, 'çiftçi ve köylü milletin efendisidir' diyen bir Cumhurbaşkanımız olacak. Bundan sonra esnafımızın da yanında olacağız. Emekli ve emekçilerimize de..." dedi.

Asgari ücrete de değinen Özel, şöyle devam etti:

"Buradan tekrar ediyoruz. Ya asgari ücrete zammı verecekler, ya biz söke söke alacağız. Bir kez daha söylüyoruz. Zammı yaparsanız sorunlar bitmez. Ama hiç olmazsa birazcık geçim olur. Ama geçim olmazsa hiç merak etmeyin yakında seçim olur. Hepinize teşekkür ediyoruz. Filiz Başkan’a, belediye meclis üyelerimize, hayırlı olsun diyoruz. Baba ocağına bugün koşup gelen hepinize teşekkür ediyoruz. Bugün Edirne’ye Türkiye’nin dört bir yanından güzel insanlar geldiler. Yarışan, güreşen, bütün pehlivanlara, bütün yiğitlere başarılar diliyoruz. İyi olan kazansın diyoruz. Ama eninde sonunda Edirne’miz kazansın, sizler kazanın istiyoruz."

Kaynak: ANKA