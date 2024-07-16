Mansur Yavaş'tan Adaylık Çıkışı: Gündeme Damga Vuracak!

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri öne çıkmış ancak muhalefetin ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu.

CHP'nin 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkmasının ardından Genel Başkan Özgür Özel'in adı da olası adaylar arasında çokça geçmeye başladı.

Özgür Özel iddialara, "Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında teknik direktör, ‘Bırakın ben atacağım’ demez. En formda oyuncusuna attırır. Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak" diyerek yanıt vermişti.

'ADAY OL' ÇAĞRISI

CHP'de il ve ilçe danışma kurulu toplantılarının Ankara ayağı geçtiğimiz gün Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla tamamlandı. Toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuşma gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Yavaş’ın yerel seçim başarısından söz ettiği konuşmasının sonunda, salondan bazı üyeler Yavaş’a cumhurbaşkanı adayı olmasına yönelik çağrı yaptı.

ÖZEL'İN SÖZLERİNİ ANIMSATTI

Yavaş ise parti üyelerine CHP Genel Başkanı Özel’in “Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında teknik direktör, ‘Bırakın ben atacağım’ demez. En formda oyuncusuna attırır. Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak” sözlerini işaret etti.

"GENEL BAŞKANIMIZ BİZİ ONURLANDIRDI"

Yavaş’ın “Genel başkanımız bizi onurlandırdı. ‘İki forvetim var’ derken beni de saydı. Ben ABB başkanıyım. Somut bir cumhurbaşkanlığı süreci çıkana kadar bu konuyu ağzıma almayacağım. Somut bir süreç çıktığında partinin ve genel başkanın takdiri neyse onu yapacağız” dediği öğrenildi.

Öte yandan Ankara’da geçen danışma kurullarının genel havasına ilişkin de konuşan partililer, “Partide genel olarak bir memnuniyet havası var. Tabanda geleceğe umutlu bakan, iktidara inanan bir hava var ve bu çalışma motivasyonu da sağlıyor" değerlendirmesini yaptı.