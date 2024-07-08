Şehir Hastanesinde Güvenlikle Hasta Yakını Arasında Kavga

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle güvenlik görevlisi ile hasta arasında tartışma çıktı. Tartıma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Vatandaşlar ve görevliler tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Görevlilerin müdahalesiyle ikili ayrıldı ve güvenlik görevlisi sakinleştirildi.

Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, hastanın pantolonun yırtık olduğu ve üzerinde kıyafet olmadığı görüldü.

Kaynak: İHA