Ahmet Ümit Savcılığa Çağrıldı: Attığı Tweet Nedeniyle İfade Erdi
Polisiye romanların yazarı olduğu kadar komünist kimliğiyle de tanınan Ahmet Ümit bu sabah savcılığa ifade vermeye gitti. Attığı twet nedeniyle ifadeye çağrılan yazar Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından paylaştı.
Türkiye’nin en çok satan yazarların Ahmet Ümit, savcılığa çağrıldı.
Polisiye romanlarıyla ve komünist kimliğiyle tanınan yazar ve şair Ahmet Ümit bu sabah Bakırköy Adliyesi’ne ifade vermek için gitti. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Ümit şunları söyledi:
"Bu sabah attığım bir twet nedeniyle Bakırköy Adliyesine savcılığa ifade vermeye gittim. Çalışan arkadaşlar okurum çıktı. Kitap imzaladık, bir de fotoğraf çektirdik adliye hatırası olarak."
Bu sabah attığım bir twet nedeniyle Bakırköy Adliyesine savcılığa ifade vermeye gittim. Çalışan arkadaşlar okurum çıktı. Kitap imzaladık, bir de fotoğraf çektirdik adliye hatırası olarak. #ahmetümitokurları #benimgüzelokurlarım... pic.twitter.com/fpAg2Dn1kE— Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) July 3, 2024