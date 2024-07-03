Batman'da Avukatın Şüpheli Ölümü! Yol Kenarında Cansız Bedeni Bulundu

Batman'da bir avukatın cansız bedeni yol kenarında bulundu. Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.

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Batman Kozluk karayolunda Bıçakçı köyü mevkiinde 42 yaşındaki Avukat Faruk Özkan'ın cansız bedeni bulundu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürülen Avukat Faruk Özkan'ın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Batman Baro Başkanı Erkan Şenses, Özkan'ın Adana Barosu eski üyesi olduğunu belirtti. Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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