Kuzey Irak'ta 6 Terörist Etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Kuzey Irak'ta 6 Terörist Etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."

Kaynak: AA

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