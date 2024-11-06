Ahmet Özer'in Tutukluluğuna İtiraz Reddedildi

Terör örgütüne üye olmak iddiasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz, asliye ceza mahkemesi tarafından reddedildi.

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Ahmet Özer'in Tutukluluğuna İtiraz Reddedildi

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz, asliye ceza mahkemesi tarafından reddedildi.

CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in kızı avukat Seraf Özer ve CHP İstanbul İl Yöneticileri, bugün saat 10.30'da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelerek, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluğuna itiraz dilekçesi sunmuştu.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz, asliye ceza mahkemesi tarafından reddedildi.

NE OLMUŞTU?

30 Ekim sabahı Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in evine ve Esenyurt Belediyesi operasyon düzenlenmiş; operasyon kapsamında Ahmet Özer gözaltına alınırken evinde ve belediyedeki makam odasında arama gerçekleştirilmişti.

Ahmet Özer'in Tutukluluğuna İtiraz Reddedildi - Resim : 1

Mahkemeye sevk edilen Ahmet Özer, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanırken, Esenyurt Belediyesi'ne ise İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atanmıştı.

Ahmet Özer'in Tutukluluğuna İtiraz Reddedildi - Resim : 2

Esenyurt Belediyesi'ne kayyım olarak ise Beyoğlu Kaymakamı ve vali yardımcısı Can Aksoy'un atandığı açıklanmıştı.

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