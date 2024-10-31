Ahmet Özer'in Tutuklanmasının Ardından CHP'den İlk Açıklama!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Çiftci açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sabah başlayan hukuki dayanağı olmayan siyasi bir operasyonla karşı karşıyayız. Maalesef bugün burada Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'un iki seçmeninden birinin oyunu alarak rekor bir oyla seçilmiş Belediye Başkanımızı sandıkta yenemeyen iktidar partisi yargının eliyle görevinden uzaklaştırmaya çabalamaktadır. Bu süreçte belediye başkanımızla birden fazla yaptığımız görüşmede ailesiyle ve avukatlarıyla yaptığımız görüşmede, savcılık esnasında Vatan Emniyet'te ve sulh ceza mahkemesinde alınan ifadelerinde hiçbir hukuki dayanağı olmayan aslı astarı olmayan sorularla ve 10 yıl öncesine dayanan sorularla belediye başkanımızı bugün cezaevine götürdüler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hukuksuzluğun her zaman karşısında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sizlerin de bildiği üzere maalesef iktidar partisi sandıkta yenemediği partimizi yargıyı araçsallaştırarak belediye başkanlarımızın görevine el koymaya çabalamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl ki 31 Mart'tan zaferle çıktıysa bu hukuksuz düzenden de zaferle çıkacaktır.

Bütün İstanbullunun iradesine saygı duymaya davet ediyoruz iktidar partisini. Yargıyı araçsallaştırarak demokrasiye bir darbe vurmasından karşısında olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

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