Ahbap Soruşturmasında Yeni Gelişme: Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in İfadeleri Alınacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında bu zamana kadar, 3 operasyon kapsamında aralarında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur’un arasında bulunduğu 28 kişi tutuklandı.

İFADELERİNE BAŞVURULACAK

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, spiker Ece Üner, spiker Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter’i bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi