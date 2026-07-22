Haluk Levent'in Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli
AHBAP soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli kararı hayata geçirildi. Bu gelişmenin ardından, Levent'in X hesabına Türkiye'den erişim sağlanamıyor.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent tutuklanmış, soruşturma sürecinde Levent'in sosyal medya hesabı için de erişim engeli kararı verilmişti.
ERİŞİM ENGELİ KARARI UYGULANDI
Erişim engeli kararının ardından Haluk Levent'in 9 milyonu aşkın takipçisi bulunan sosyal medya hesabı Türkiye'de erişime kapatıldı. Levent'in hesabına girenler "Hesap erişime engellendi" uyarısıyla karşılaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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