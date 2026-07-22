Ankara'ya Yürümek İsteyen Termik Santral İşçilerine Polis Müdahalesi, Gözaltılar Var

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Doruk Madencilik’e bağlı Yunus Emre Termik Santrali'nde çalışan DİSK/Enerji-Sen üyesi işçiler, üç aydır alamadıkları maaşları için Beypazarı ilçesinden Ankara'da bulunan Yıldızlar SSS Holding önüne dün yürüyüş başlatmıştı.

ÇOK SAYIDA İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Yürüyüşünün ikinci gününde Oğuzkent’ten Ayaş’a yürümeyi hedefleyen işçilere polis müdahale etti. İşçiler yürüyüşte ısrar edince polis ile aralarında arbede yaşandı. Polisin biber gazıyla müdahalesinde DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Genel Sekreteri Emin Atsız ve çok sayıda işçi gözaltına alındı. Biber gazından etkilenen işçiler için ambulans çağrıldı.

Kaynak: ANKA