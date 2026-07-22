Üçüncü Kez Aynı Kabus! Boşanma Aşamasındaki Eşinin Evini Basıp Darp Etti

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Kadına yönelik şiddet ve ısrarlı takip olaylarına bir yenisi daha eklendi. Edinilen bilgilere göre olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde 20 Temmuz sabahı saat 09.00 sıralarında Ulugazi Mahallesi 100’üncü Yıl Bulvarı üzerinde yaşandı.

EVİNİ BASIP DARP ETTİ

Bir avukatlık bürosunda ofis elemanı olarak çalışan 30 yaşındaki Erkut Ç., boşanma aşamasında olduğu 40 yaşındaki eşi Duygu Ç.Ç.’nin yalnız ikamet ettiği eve gitti. Kapıyı zorlayarak içeri girmeye çalışan Erkut Ç., Duygu Ç.Ç.’yi darp etti.

ŞİKAYET ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ

Yaşadığı dehşet anlarının ardından polis merkezine sığınan Duygu Ç.Ç., eşinin kendisini darp ettiğini, tehditler savurduğunu ve uzun süredir ısrarlı şekilde takip ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

3 SUÇLAMAYLA GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, şüpheli Erkut Ç.’yi dün yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı hakkında ‘Israrlı takip’, ‘Kasten yaralama’ ve ‘Tehdit’ suçlarından adli işlem başlatıldı.

Ekipler, bu durumun ikili arasında yaşanan ilk kriz olmadığını, daha önce de benzer nedenlerle adliyeye intikal eden 3'üncü adli olay olduğunu dosya kayıtlarına ekledi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA