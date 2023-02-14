Ahbap ve Babala'yı hedef almıştı: Haluk Levent'ten Devlet Bahçeli'ye jet yanıt

Deprem sürecinde yardım çalışmaları ile gündeme gelen Ahbap ve Babala TV, MHP grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin hedefi oldu. Bahçeli, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef alarak "Bu sahtekarların artık Türk televizyonlarında yer almaması lazım" dedi.

Bahçeli konuyla ilgili; "Devletin yapamadığı ne vardır da ahbap'çılar, babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır. Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru yoldur." ifadelerini kullandı.

HALUK LEVENT'TEN JET YANIT

Ahbap kurucusu Haluk Levent, Bahçeli'nin çıkışına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Levent; "Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti. Sayın Devlet Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum. Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı olmaz." ifadelerini kullandı.