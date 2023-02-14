4 gün yardım beklediler: 'Gözleri açık, donarak gittiler'

Elbistan’da yıkılan binanın enkazında kalan yakınlarını kaybeden Hacı Terzi, “Cenaze yıkanırken gözleri açıktı. Kurtaracak bir kişi bekliyorlardı ama gözleri açık, donarak gittiler" dedi.

4 gün yardım beklediler: 'Gözleri açık, donarak gittiler'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Elbistan’da bulunan Terzi ailesinden 3 kişi, depremde yıkılan İsmailağa Apartmanı’nda 11 kişiyle birlikte enkaz altında hayatını kaybetti. Perihan Terzi ve çocukları Doğan ile Duran, enkazın altında kalırken, bir çocukları bulduğu bir boşluktan çıkarak kurtuldu. Depremin üzerinden 4 gün geçtikten sonra apartmanın yıkılmasıyla arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Aynı gün aile üyelerinin donmuş cenazelerine ulaşıldı.

Mezopotamya'nın haberine göre, depremin üzerinden 5 gün geçtikten sonra aile üyeleri hastane morgundan alınarak toprağa verildi. İki torunu ve kızlarını kaybeden Ayşe Terzi, “Keşke ben ölseydim, bana kızımın betonun altında kaldığını söylemeselerdi. Donarak öldüler, donarak can verdiler. Beni enkaza götürün, ben onları kurtarayım dedim ama yollar izin vermedi” dedi.

“GÜZEL HABER BEKLERKEN KARA HABER GELDİ”

Enkazdan çıkarılan kızı ve iki torununun donarak yaşamını yitirdiğini söyleyen Terzi, "Köy evinde otururken deprem oldu. Biz güzel haber beklerken, kara haber geldi. Çocuklarımın altında kaldığı enkaza gitmek istedik ama kar yolları kapattığı için gidemedik. Deprem günü ben bastonumu bile alamadan evden çıktım ve evimiz yandı. Keşke iki torunum ve kızımdan kara haber gelmesiydi de ben orada yanıp ölseydim. Bu acıyı duymasaydım da ölseydim. Ben, 8 gündür onların sesini duyamadım, boyunlarından öpemedim. Nerde kaldılar, neden gelmediler? Onlar donarak can verdiler. Deprem olduktan 6 gün sonra cenazelerini getirdiler ve hepsi donmuştu. Cenaze yıkanırken gözleri açıktı. Belli ki kurtaracak bir kişi bekliyorlardı ama gözleri yolda ve açık gittiler; kurtaramadılar onları. Buna hiç razı olmayacağız. Bu derdimizin artık ilacı yoktur” dedi.

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