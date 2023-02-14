Deprem sonrası merak ediliyordu: İl il yıkılacak bina sayısı açıklandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yürütülen çalışmalar kapsamında 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 dairenin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

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Deprem sonrası merak ediliyordu: İl il yıkılacak bina sayısı açıklandı! - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve aralarında Kayseri, Niğde ve Kilis’in de bulunduğu 13 ilde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Deprem sonrası merak ediliyordu: İl il yıkılacak bina sayısı açıklandı! - Resim: 2

Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 6 bini aşkın uzman ekibiyle deprem bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor.

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Deprem sonrası merak ediliyordu: İl il yıkılacak bina sayısı açıklandı! - Resim: 3

Bakanlık, bugün itibarıyla yapılan hasar tespit çalışmalarında 236 bin 410 binada yer alan 1 milyon 279 bin 576 bağımsız birimde inceleme yaptı.

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Deprem sonrası merak ediliyordu: İl il yıkılacak bina sayısı açıklandı! - Resim: 4

ürütülen çalışmalar kapsamında 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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