Deprem sonrası merak ediliyordu: İl il yıkılacak bina sayısı açıklandı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yürütülen çalışmalar kapsamında 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 dairenin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve aralarında Kayseri, Niğde ve Kilis’in de bulunduğu 13 ilde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 6 bini aşkın uzman ekibiyle deprem bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor.
Bakanlık, bugün itibarıyla yapılan hasar tespit çalışmalarında 236 bin 410 binada yer alan 1 milyon 279 bin 576 bağımsız birimde inceleme yaptı.
ürütülen çalışmalar kapsamında 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiği bildirildi.