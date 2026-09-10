Ahbap Soruşturmasında Çember Genişliyor: Onlarca Kişi Daha Tutuklandı
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 20’si tutuklama talebiyle, 8’i ev hapsi, 21’i imza/yurtdışı adli kontrol tedbiri verilmesi istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 20 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 29 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 49 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
49 KİŞİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılardan 20'si tutuklanmaları, 8'i "ev hapsi", 21'i ise "imza atma" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hakimlik, talep doğrultusunda 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Zanlılardan 8'ine "ev hapsi", 21'i hakkında ise "imza atma" ve "yurt dışı çıkış yasağı" yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Kaynak: AA-İHA
Son Güncelleme: