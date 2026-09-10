Ahbap Soruşturmasında Çember Genişliyor: Onlarca Kişi Daha Tutuklandı

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 20’si tutuklama talebiyle, 8’i ev hapsi, 21’i imza/yurtdışı adli kontrol tedbiri verilmesi istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 20 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 29 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Son Güncelleme:
Ahbap Soruşturmasında Çember Genişliyor: Onlarca Kişi Daha Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 49 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

49 KİŞİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılardan 20'si tutuklanmaları, 8'i "ev hapsi", 21'i ise "imza atma" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, talep doğrultusunda 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Zanlılardan 8'ine "ev hapsi", 21'i hakkında ise "imza atma" ve "yurt dışı çıkış yasağı" yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Bakan Gürlek Kritik Dosyaları Açtı: Ahbap, Gülistan Doku, Süleymancılar, İBB, Kaşif Kozinoğlu...Bakan Gürlek Kritik Dosyaları Açtı: Ahbap, Gülistan Doku, Süleymancılar, İBB, Kaşif Kozinoğlu...Güncel
Ahbap Soruşturmasında 5. Dalga: 45 Şüpheli AdliyedeAhbap Soruşturmasında 5. Dalga: 45 Şüpheli AdliyedeGüncel

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
Ahbap Haluk Levent Ahbaplar Suç Örgütü
Son Güncelleme:
FETÖ Firarisine Gizli Bölmede Ters Kelepçe! 'Adaletin Pençesinden Kurtulamayacaklar' FETÖ Firarisine Gizli Bölmede Ters Kelepçe! 'Adaletin Pençesinden Kurtulamayacaklar'
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
AK Parti MKYK Toplandı! Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kritik Açıklamalar: Rusya ve Ukrayna'ya Tarihi Çağrı 'İstanbul'da Masa Kurulmalı'
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Gürlek, İslam Yakut İsimli, Zehir Tacirliği Yapan, Suç Örgütü Liderinin İstanbul'da Yakalandığını Duyurdu Uyuşturucu Baronu İstanbul'da Yakalandı
İlyada Destanı'nın Kalbinde Büyük Keşif: 5 Bin Yıllık Troya'da Tarih Yeniden Yazılıyor İlyada Destanı'nın Kalbinde Büyük Keşif: 5 Bin Yıllık Troya'da Tarih Yeniden Yazılıyor
İstanbul'da Silahlı Kiracı Dehşeti! Ev Sahibi Çifti Katledip Avukatı Vurdu, Özel Harekat Operasyonuyla Yakalandı İstanbul'da Silahlı Kiracı Dehşeti! Ev Sahibi Çifti Katledip Avukatı Vurdu
Mansur Yavaş Sessizliğini Bozdu: 'İki Genel Merkez de Rahatsızsa Gereğini Yaparım' 'İki Genel Merkez de Rahatsızsa Gereğini Yaparım'
Mansur Yavaş Hakkında Çarpıcı İddia: CHP’den İstifa Edecek Mansur Yavaş Hakkında Çarpıcı İddia: CHP’den İstifa Edecek