FETÖ Firarisine Gizli Bölmede Ters Kelepçe! 'Adaletin Pençesinden Kurtulamayacaklar'

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ üyesi ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kararı bulunan S.D. isimli şahsın saklandığı adres tespit edildi.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Düzenlenen baskında şahıs, saklandığı gizli bölmede yakalandı.

'UĞUR' ADIYLA ÖRGÜT ABİLİĞİ YAPTIĞI BELİRLENDİ

Ayrıca S.D. isimli şahsın; -Örgüt içerisinde emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüt içerisinde "Uğur" kod adını kullandığı ve örgüt abisi olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.

'NEREYE SAKLANIRLARSA SAKLANSINLAR KURTULAMAYACAKLAR'

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada operasyona ait görüntüler de servis edilirken, "FETÖ’ye yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenler, nereye saklanırsa saklansınlar adaletin pençesinden kurtulamayacaklar. Ankara Emniyet Müdürlüğümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi