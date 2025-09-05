4 Yaşındaki Leyla Aydemir’in Ölümünde Korkunç ‘AFAD’ İddiası! Ses Kayıtları Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ağrı’da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin soruşturmada avukat Erdoğan Tunç, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Daha önce 7 sanık hakkında verilen beraat kararının bozulduğunu açıklayan avukat Tunç, bu kez AFAD görevlilerine ilişkin çarpıcı bir iddiayı sundu.

Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir

AFAD EKİPLERİ İLK GÜN BULDU MU?

Tunç, minik Leyla’nın kaybolduğu ilk gün AFAD görevlileri tarafından bulunduğunu, ağlama seslerinin duyulduğunu, amca Yusuf Aydemir’in görevlilere “Ne olur kimseye bir şey söylemeyin, beni öldürürler, zaten bu olaylar yatışınca bırakacağım çocuğu” dediğini iddia etti.

ÇARPICI SES KAYITLARI DAVA DOSYASINDA

Avukat Tunç, dosyaya bazı ses kayıtlarının girdiğini, kayıtların kriminal incelemeye gönderildiğini belirtti. AFAD ekiplerinin örnek ses kayıtları alınarak incelemenin bu kapsamda yapılacağı kaydedildi.

YENİ SORUŞTURMA

Öte yandan Avukat Tunç, yürüyen dava dışında ayrıca bir suç duyurusunda bulunduklarını da açıkladı. Tunç, AFAD ekipleri hakkında "şüpheli" sıfatıyla soruşturma açıldığını belirtti.

Daha önce de AFAD ekiplerinin rüşvet aldığı ve soruşturmayı karartma girişiminde bulunduğu öne sürülmüştü.

Ses kayıtlarının çözümü yapıldı. (Bir kısmı aşağıda verilmiştir)

Yorumu size bırakıyorum.#LeylaAydemir pic.twitter.com/QyZjn0l55P — Erdoğan Tunç (@av_erdoganntunc) September 4, 2025

