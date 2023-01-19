Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink katledilişinin 16’ncı yılında anıldı

Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 16. yılında anıldı.



Eski gazete binası olan Pangaltı Sebat Apartmanı önündeki anma törenine yüzlerce insan katıldı. İstanbul’da ailesi, arkadaşları, dostları, meslektaşları tarafından düzenlenen anma programı 15.00’te başladı. Anma programı öncesi, Şişli Halaskargazi Caddesi ve caddeye çıkan sokaklar polis tarafından kapatıldı, ara sokaklara TOMA'lar konuşlandırıldı.

ÇİĞDEM MATER'DEN MESAJ

Anma töreninde Gezi Direnişi davasında 270 gündür tutuklu olan Çiğdem Mater’in mesajı okundu.

Mater mesajında, “Orada olan sizler lütfen yanı başınıza orada olmak isteyip olamayan bizleri, hapistekileri, sürgündekileri, on binleri ekleyin. Sebat Apartmanı önünde sadece Hrant Dink'i anmıyoruz. Memleketin yüz küsür yıllık sessizliğine ses veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

''BU İNCECİK SIZINTI KENDİ YOLUNU BULACAK''

Bu yılki anma konuşmasını yapan ise yönetmen Emin Alper oldu. Alper, “Bu incecik sızıntı kendi yolunu bulacak. Ama önce Hrant'ın kanı Mustafa Suphi ve arkadaşlarının bindirildikleri takadan Sabahattin Ali'nin kırık gözlük camından, Musa Anter'in ak saçlarının arasından, 1915'te Anadolu'nun her karış toprağından, 38'de Dersim dağlarından, 55'te İstanbul'un kırık vitrin camlarından, Maraş'tan ve Sivas'tan sızan kan ile buluşacak” dedi. Anmaya katılanlar ise, “Hepimiz Hrantız, hepimiz Ermeniyiz, “Faşizme İnat Kardeşimsin Hrant”, “Hrant İçin Adalet İçin” sloganları attı.

''BURADAYIZ 16 YILDIR''

Ayrıca Agos gazetesinin binasına Dink'in fotoğrafının yer aldığı pankart asıldı. Pankartta “İnadın, umudun, cesaretin bizimle. Seninleyiz ahparig. Buradayız 16 yıldır” ifadelerine yer verildi.