57 Ülke Onayladı: Avrupa'ya İlk Türk Genel Sekreter

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri görevine Türkiye’nin adayı emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu seçildi. Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreterliği görevini üstlenen ilk Türk vatandaşı oldu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Asya'daki 57 ülkeyi kapsayan dünyanın en geniş bölgesel güvenlik örgütü olarak faaliyet göstermekte. 1975 yılında imzalanan Helsinki Nihai Senedi ile temelleri atılan AGİT, başlangıçta Doğu ve Batı Blokları arasında bir diyalog ve güven artırıcı önlem mekanizması olarak ortaya çıktı. Zamanla örgütün çalışma alanları güvenlik, insan hakları, demokratikleşme ve ekonomik kalkınmayı da içerecek şekilde genişledi.

Örgüt özellikle Ukrayna, Güney Kafkasya ve Batı Balkanlar gibi çatışma riski taşıyan bölgelerde barışı koruma ve uzlaşma süreçlerinde aktif bir rol oynamakta. 2014 yılında Ukrayna krizinin başlamasından bu yana, örgüt ülkedeki durumun izlenmesi ve insani yardımların ulaştırılması gibi görevleri üstleniyor.

FERİDUN SİNİRLİOĞLU KİMDİR?

1956 doğumlu Feridun Sinirlioğlu eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladıktan sonra New York Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yaptı.

Diplomasi kariyerine Dışişleri Bakanlığı’nda başlayan Sinirlioğlu çeşitli yurtdışı görevlerinde bulunduktan sonra 2009-2016 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevini üstlendi.

ERDOĞAN GÖREVDEN ALMIŞTI

Sinirlioğlu 2016 yılında Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak atandı. Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yılın Şubat ayında bu görevden alınmış, yerine Sedat Önal atanmıştı.

Kaynak: DHA