Yenidoğan Çetesi Skandalında Üçüncü Dalga: 11 Şüpheli Hakkında Tutuklama Talebi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet', 'kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından üçüncü dalga operasyon gerçekleştirilmişti.

Operasyonda 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivil olmak üzere 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Nöbetçi savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden Aslı Alemdağ, Bener Mansuroğlu, Gözde Polat, Hilda Keykubad, Müberra Palabıyık, Nigar Kubilay, Remzi Karaca, Seher Çuhadar, Senanur Ünlü, Zeki Ötünç tutuklama, İbrahim Oktay, Meryem Küçükoğlu, Hilal Vatansever ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli Sinem Aktaş ise savcılık ifadesinin ardından ise serbest bırakılmasına karar verildi.

YENİDEN ADLİYEDE

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana dava kapsamında tutuklu bulunan Dursun Eryılmaz, dosya kapsamında yeniden gözaltına alınarak adliyeye getirildi. Dosyada yer almayan Kadan bebeğin ölümüyle ilgili gözaltına alınan Dursun Eryılmaz, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kaynak: DHA